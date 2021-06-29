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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,3 oldu

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Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,3 oldu

Almanya'da mayısta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, haziranda piyasa beklentilerine paralel yüzde 2,3 oldu.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 9,4 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması da dikkati çekti.

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