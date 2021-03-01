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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Almanya'da yıllık enflasyon beklentinin üzerinde arttı

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Almanya'da yıllık enflasyon beklentinin üzerinde arttı
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Almanya'da ocakta yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,3 olarak ölçüldü. Piyasa beklentisi ise yüzde 1.2 olması yönündeydi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede ocakta hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle pozitife dönerek yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentilerin üstünde kalarak yüzde 1,3 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun şubatta yüzde 1,2 olması yönündeydi

Yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında yer aldı.

Gıda fiyatlarının şubatta yıllık bazda yüzde 1,4 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti. 

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi. 

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