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Almanya'da yıllık enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerinde

#Bundesbank#Almanya#Enflasyon
Almanyada yıllık enflasyon 1993ten beri ilk kez yüzde 4ün üzerinde

Almanya'da geçen ay yüzde 3,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

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Eylül ayında yükselen enerji fiyatları, ülkede enflasyonu neredeyse 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkardı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta yüzde 3,9 olan yıllık enflasyon, eylülde piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 4,1 oldu. Enflasyona ilişkin beklenti eylülde yüzde 4,2'ye yükselmesi yönündeydi. Enflasyon, 3 aydır Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise değişmedi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 14,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,9 ve hizmetlerde yüzde 2,5 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 4,1 yükseldi. Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin çok üzerinde kalması dikkati çekiyor.

ENFLASYON 2022'NİN ORTASINA KADAR YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE KALACAK
Analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları ve ham madde fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirterek, gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğine işaret etti. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 27 Eylül'de enflasyonun 28 yılın en yüksek seviyesinin üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu ve 2022'nin ortalarına kadar yüzde 2'nin üzerinde kalabileceğini aktarmıştı.

Bundesbank, enflasyonda yüzde 4 ila 5 arasındaki oranların eylül ayından yıl sonuna kadar geçici mümkün olduğunu belirtirken, buna neden olarak salgın dolayısıyla 2020'deki KDV indirimlerinin baz etkisini göstermişti. Bundesbank, "Enflasyonun 2022'nin başında gözle görülür şekilde azalması muhtemel ancak yılın ortasına kadar hala yüzde 2'nin üzerinde olacak." ifadesini kullanmıştı.

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#Bundesbank#Almanya#Enflasyon