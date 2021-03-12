Almanya'da yıllık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat 2020'nin aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 1,3 seviyesine yükseldi. Böylece ülkede enflasyon son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. En son Mart 2020'de enflasyon yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tüketim mallarındaki KDV indiriminin ocakta sona ermesiyle enflasyonun iki aydır art arda Kovid-19 krizi öncesi seviyelerde olduğu belirtildi.

Almanya’da yıllık enflasyon, Temmuz-Aralık 2020 döneminde art arda 5 ay ekside kalmıştı. Şubattaki artışa karşın Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. Bunun yanı sıra, analistler ülkede enflasyonun yılın ortasında yüzde 2 seviyesine yaklaşmasını öngörüyor.

2020'de ortalama enflasyon yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti. Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ülkede bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 1,9 olacağını tahmin ediyor. Ülkede enflasyon, şubatta aylık bazda da yüzde 0,7 artış kaydetti.

Enerji ürünlerinin fiyatları, ocakta yıllık yüzde 2,3 düşüşün ardından, geçen ay Şubat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 2,4 ve doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 2,1 artış görüldü. Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, şubatta yıllık yüzde 1,4 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi. Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

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