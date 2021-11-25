Almanya'da Verdi, Amazon çalışanlarını greve çağırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu Oxford duyurdu... Süper varyant alarmı verildiVe korkulan oldu! Oxford duyurdu... 'Süper varyant' alarmı verildi#Koronavirüs
Çok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildiÇok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Ajax sonrası faturayı kesti Acı gerçekler... Alt seviyede, yarısı kadar bile...Ajax sonrası faturayı kesti! Acı gerçekler... "Alt seviyede, yarısı kadar bile..."#Beşiktaş
Görüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktıGörüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktı#Metro
Faiz indiriminde kararlılık vurgusu AK Parti MYKda yol haritası masaya geldiFaiz indiriminde kararlılık vurgusu! AK Parti MYK'da yol haritası masaya geldi#Döviz
Amazona şok Grev kararı alındıAmazon'a şok! Grev kararı alındı#Amazon
Arz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyorArz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyor#Gayrimenkul
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Flaş UFO adımı... Pentagondan itiraf gibi açıklamaFlaş UFO adımı... Pentagon'dan itiraf gibi açıklama#UFO
Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazyElisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazy!#Elisabeth Mas
Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat Son gün 30 Kasım...Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım...#Sosyal Güvenlik Prim Borcu
Dolmabahçede tarihe geçen penaltı Yalnızca Beşiktaş...Dolmabahçe'de tarihe geçen penaltı! Yalnızca Beşiktaş...#Beşiktaş
Mustafa ile mahkemeliğiz'Mustafa ile mahkemeliğiz'#Emina Jahovic
HABERLEREkonomi Haberleri

Almanya'da Verdi, Amazon çalışanlarını greve çağırdı

#Amazon#Grev#Almanya
Almanyada Verdi, Amazon çalışanlarını greve çağırdı

Cuma indirimleri öncesinde Almanya'da Amazon işçileri greve gidiyor. İyi ücret almak için grev yapacak olan işçileri diğer teslim merkezleri de takip edebilir.

Haberin Devamı

Almanya'da perakende satışların zirve yapacağı Cuma indirimleri olarak adlandırılan günde en büyük işçi sendikalarından Verdi, Amazon çalışanlarını greve çağırdı

Verdi, Almanya'nın Rheinberg, Koblenz ve Graben'de Amazon'un teslimat merkezlerinde çalışanların greve gitmek istediklerini duyurdu ve grevin gece yarısından itibaren başlayacağını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Ve korkulan oldu... Süper varyant alarmı verildiVe korkulan oldu... 'Süper varyant' alarmı verildi!Haberi Görüntüle

DİĞER TESİSLERDE DE EYLEM BAŞLAYABİLİR

Verdi tarafından yapılan açıklamada Almanya'da bulunan diğer Amazon tesislerinde de grev talebi olduğu duyuruldu.

Gözden Kaçmasın

Mülk sahibi indirime yanaşmıyorMülk sahibi indirime yanaşmıyorHaberi Görüntüle

İYİ ÜCRET, YAN ÖDEME İSTENİYOR

Grevin konusu olarak şirket çalışanları modern bir çalışma ortamında çok iyi ücretler, yan ödemeler ve kariyer fırsatları istiyor. Amazon ise yapılacak grev nedeniyle müşterilerin etkilenmeyeceğini duyurdu.

Gözden Kaçmasın

AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Amazon#Grev#Almanya

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber! Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

#Fenerbahçe
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu