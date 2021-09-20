Almanya'da ÜFE 47 yılın zirvesinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımına coşkulu karşılama Yeni hedefi açıkladılar...Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na coşkulu karşılama! Yeni hedefi açıkladılar...#Ampute Milli Futbol Takımı
Metrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi serbest bırakıldıMetrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi serbest bırakıldı#Sosyal Medya
Neslican Tay için ölümünün 2nci yılında duygulandıran paylaşımlarNeslican Tay için ölümünün 2'nci yılında duygulandıran paylaşımlar#Neslican Tay
Giresunspor, Fenerbahçeyi gözüne kestirdiGiresunspor, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi#Fenerbahçe
Son dakika... NASAdan açıklama: Göktaşı Dünyayı teğet geçtiSon dakika... NASA'dan açıklama: Göktaşı Dünya'yı teğet geçti!#NASA
Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyorKontrolü Harry ile Meghan'a kaptırdılar: Karşı atak başlıyor #Prens Harry Meghan Markle
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğanın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladıKremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı#Rusya
Almanyada ÜFE 47 yılın zirvesindeAlmanya'da ÜFE 47 yılın zirvesinde#Almanya
Son dakika... Bitcoin için flaş açıklama: Tarihi bir gelişme olacakSon dakika... Bitcoin için flaş açıklama: Tarihi bir gelişme olacak#Bitcoin
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yöneli ailesinden istediSercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi!#Sercan Yıldırım
HABERLEREkonomi Haberleri

Almanya'da ÜFE 47 yılın zirvesinde

#Almanya#ÜFE#Ekonomi
Almanyada ÜFE 47 yılın zirvesinde

Almanya'da üretici fiyatları Ağustos ayında 1974’ten beri en yüksek artışı gösterdi.

Haberin Devamı

AA - Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış göstererek, Aralık 1974’ten bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da ÜFE, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 1,5, Ağustos 2020’ye göre ise yüzde 12 arttı.

Destatis açıklamasında, “Bundan daha büyük bir artış en son ilk petrol krizi nedeniyle fiyatların yüzde 12,4'e kadar yükseldiği Aralık 1974'teydi.” ifadesi kullanıldı.

Sanayiciler, Almanya için büyüme tahminini düşürdü

Sanayiciler, Almanya için büyüme tahminini düşürdü


Ağustos ayı ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 11,4'lük artış beklentisinin üstünde gerçekleşti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 24 yükseldi. Petrol ürünleri fiyatları yüzde 30,5, elektrik fiyatları yüzde 20,4, ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 44,2 artış kaydetti.

Ağustosta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 17,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 2,8 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 2,4 artış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ağustosta yıllık ise yüzde 8,3 yükseldi.

İlgili Haberler:

Film gibi dolandırıcılık! Lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktıKabuğundan bile içine bulaşıyorsa, nasıl korkmadan meyve yiyeceğiz? 10 SORU 10 YANITSadece 48 saat kaldı! Hareketlilik başladı: Can suyu olacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#ÜFE#Ekonomi