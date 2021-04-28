MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'da tüketici güveni olumsuz etkilendi
GeriEkonomi Almanya'da tüketici güveni olumsuz etkilendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Almanya'da tüketici güveni olumsuz etkilendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da tüketici güveni olumsuz etkilendi

Almanya'da bu ay için eksi 6,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların sıkılaştırılmasının etkisiyle mayıs ayı için 2,7 puan azalarak eksi 8,8 puana geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, nisanda revize edilerek bu ay için eksi 6,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, mayıs ayı için 2,7 puanlık azalışla eksi 8,8 puana düştüğü belirtildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 kısıtlamaların daha da hafifletilmesi ve tüketimin yeniden canlandırılması umutlarının önemli miktarda azaldığını belirterek, “Ekonominin toparlanması, salgında 3. dalga nedeniyle gecikmeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Almanya'da bugüne kadar 3 milyon 332 bin 532 vaka sayısı kayda geçerken, 82 bin 280 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi