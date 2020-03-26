Almanya'da tüketici güveni koronavirüs etkisiyle düştü

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi Mart 2020 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şubatta 8,3 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mart ayında 5,6 puan düşüş kaydederek 2,7 puana geriledi. Endeks, Mayıs 2009’dan sonraki en düşük seviyesine düştü. 2009 küresel ekonomik ve finansal kriz zamanında endeks 2,6’ya gerilemişti.

GFK'nin açıklamasında, koronavirüsün Almanya’da tüketici iklimi üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtilerek, “Almanya'da koronavirüsün yayılmasındaki artış ve buna bağlı kısıtlamalar sonucunda Alman ekonomisi hızla frenledi ve tüketici iklimi çöktü.” ifadesine verildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut gelişmeler ışığında 2020 için tüketimde yüzde 1 büyüme tahminini geri çektiklerini belirterek, “Perakendeciler, üreticiler ve servis sağlayıcılar resesyona hazırlanmalı.” yorumunu yaptı.

Sürecin zorlu olduğunu ve ekonominin normale dönmesinin zamana bağlı olacağını vurgulayan Buerkl, “Güvenilir bir tüketim tahmini, ancak koronavirüse karşı tedbir amaçlı önlemlerin ne kadar süreceği öngörülebilirse yapılabilir.”dedi.