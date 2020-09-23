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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Almanya'da tüketici güveni artıyor

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Almanya'da tüketici güveni artıyor
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Ülkede gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi, 0,1 puan artarak eksi 1,6'ya yükseldi.

Almanya'da eylül için eksi 1,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının artmasına karşın ekim ayı için 0,1 puan artarak eksi 1,6'ya yükseldi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ağustosta revize edilerek eksi 1,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, bu ay 0,1 puanlık artışla eksi 1,6 puana yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Geçen ay yaşanan önemli bir gerilemenin ardından eylül ayında tüketici iklimi neredeyse hiç değişmedi. Tüketicilerin ekonomik ve gelir beklentileri artarken, satın alma eğilimleri düşüyor." denildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, artan Kovid-19 vaka sayısı ve salgınla ilgili kısıtlamaları artırma endişesine karşın ülkede tüketici güveninin istikrar kazandığını belirterek, "Şirketler ve tüketiciler için kapsamlı teşvik paketleri, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en kötü ekonomik resesyonundan kurtulmasına yardımcı olacak uygun önlemler gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

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