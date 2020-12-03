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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı kasımda geriledi

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Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı kasımda geriledi
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Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (KBA) yapılan açıklamaya göre, geçen ay ülkede trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, Kasım 2019'a kıyasla yüzde 3 azalarak 290 bin 150 oldu. Özel otomobil kayıtları yaklaşık yüzde 23 artarken, ticari kayıtlar yüzde 14,7 düştü. Kasımda, hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobiller sayısı da yüzde 522,8 artarak 28 bin 965'e yükseldi. 

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