MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı düştü
GeriEkonomi Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı düştü
Abone Olgoogle-news

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 19,1'lik düşüş kaydetti. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (KBA) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkede trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2019'a kıyasla yüzde 19,1 azalarak 2,9 milyon oldu.

2020'de özel araç kaydı yaklaşık yüzde 13, ticari araç kaydı ise yüzde 22,4 geriledi. Geçen yıl, hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobillerin sayısı da yüzde 207 artarak 194 bin 163'e yükseldi. Öte yandan, Aralık 2020’de ülkede trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı Aralık 2019'a kıyasla yüzde 9,9 artarak 311 bin 394 oldu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle