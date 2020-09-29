Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Sabah erken saatlerde başlayan grevde çalışanlar iş durdurdu, otobüs şoförleri kontak kapatırken, metro trenleri seferlerini yapmadı. Birçok metro durağının girişleri seferlerin yapılmaması nedeniyle kapatıldı.

Uyarı grevi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Yerel İşverenler Derneği’nin (VKA) çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir toplu iş görüşmesi için görüşmeye başlamaması nedeniyle ülke çapında toplu taşımada uyarı grevi yapılması çağrısında bulunmuştu.

Ver.di, 130 yerel toplu taşıma şirketindeki 87 bin çalışan için çalışma koşullarında iyileşmeler yapılmasını talep ediyor.