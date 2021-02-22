Almanya'da sanayi üretimi yüzde 10.8 düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin 2020 yılı geçici verilerini açıklad

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,8 düştü.

Destatis açıklamasında, ülkede Kovid-19’un ilk dalgasının yaşandığı nisan ve mayıs aylarında sanayi üretiminin 2019’un aynı aylarına göre sırasıyla yüzde 19,7 ve yüzde 23,4 düştüğü hatırlatılırken, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları üreticilerinin geçen yılki üretimlerinin ise 2019’a göre yüzde 25 gerilediği aktarıldı.

Açıklamada, “Almanya'da 2020'de motorlu kara taşıtları ve motorlu taşıt parçaları imalatında faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin satışları, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış olarak 2019'daki seviyesinin yüzde 17,8 altında gerçekleşti.” denildi.

Satış değeri ile otomotiv endüstrisinin, Almanya'nın en önemli sanayi sektörü olması dikkati çekiyor. 50'den fazla çalışanı olan 968 şirkette yaklaşık 809 bini kişiyi istihdam eden sektör 2020'de toplam 379,3 milyar avro gelir elde etti.

Diğer önemli sanayi kollarından makine mühendisliğinde de üretim geçen yıl yüzde 13,8 düştü. Düşüş kimya sektöründe yüzde 2,8 ve gıda sektöründe ise yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.

Mobilya hariç ağaç sanayisinde ise üretimin geçen yıl 3,1 artması dikkati çekti.

Bu arada, ülkede sanayi üretimi Aralık 2020’de ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5’lik daralma kaydetti.