Almanya'da perakende satışlar geriledi

Almanya'da reel perakende satışlar, temmuzda Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapılmasına karşın beklenmedik şekilde düşerek bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.



Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azaldı. Satışlar, 2019'un temmuz ayına göre ise yapılan revize sonucu yüzde 4,2 artış kaydetti.



Perakende satışların, koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmanın güçlü kalmasının beklendiği temmuzda piyasalardaki aylık yüzde 0,5'lik artış beklentisinin altında gelmesi dikkati çekti. Söz konusu düşüş, "hanehalkı harcamalarının Kovid-19 salgını sonrası ekonomide güçlü toparlanmayı destekleyecek kadar yeterli olacağına dair umutları tüketti" olarak değerlendirildi.



Destatis, temmuzda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Temmuz 2019'a göre reel olarak yüzde 4,2 arttı. Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 4,6 artış gösterdi.



İnternet ve posta yolu ile siparişlerde temmuzda yüzde 15,6 ve gıda dışı perakende satışlarında yüzde 4,5 artış kaydedildi. Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 14,5 düşüş görüldü.



Almanya'da reel perakende satışlar, mayısta nisan ayına göre yüzde 12,7 artış ve haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,6 düşüş kaydetmişti.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde reel perakende satışlar koronavirüs salgınına rağmen yüzde 2,6 artarken, internet yolu ile satışlarda yüzde 20 yükseliş olması dikkati çekti.



Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında, ekonominin yavaşlamasını engellemek için KDV indirimine gitmişti.