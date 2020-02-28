MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'da işsiz sayısı şubatta geriledi
GeriEkonomi Almanya'da işsiz sayısı şubatta geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Almanya'da işsiz sayısı şubatta geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da işsiz sayısı şubatta geriledi
Abone Olgoogle-news

Almanya'da işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 10 bin kişi azaldı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 10 bin kişilik azalış
kaydederken işsiz sayısı, şubatta 2 milyon 262 bine geriledi. Beklenti, işsiz sayısının 3 bin kişi artması yönündeydi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5’te sabit kaldı. Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkenin işgücü piyasasında halen ekonomideki zayıflığın belirtileri bulunmaktadır. Bununla birlikte, genel olarak, piyasa istikrarlı kalmaya devam etmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış olarak işsizlik ve eksik istihdam şubatta düşerken, aynı zamanda şubata ayındaki ılımlı hava koşullarından da yararlanıldı." ifadelerini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ise Almanya'da toplam istihdam, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 44 milyon 980 bin kişiye yükseldi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle