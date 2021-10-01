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Almanya'da imalat sanayi PMI, tedarik darboğazları ile geriledi

#IHS Markit#Almanya#Avrupa Ekonomisi
Almanyada imalat sanayi PMI, tedarik darboğazları ile geriledi

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), arz darboğazlarının etkisiyle 4,2 puanlık düşüşle 58,4 puana geriledi.

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IHS Markit, Almanya'nın eylül ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı. Buna göre, ülkede ağustosta 62,6 olan imalat sanayi PMI, eylülde 4,2 puan azalarak 58,4 puana düştü. Almanya'da Asya (özellikle Çin), ABD ve Avrupa'ya ihracatta Aralık 2017'den bu yana en yüksek artışların görülmesiyle fabrikalar bu yılın başında ekonomideki Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenmeyerek çalışmıştı.

Ancak başta çip sıkıntısı olmak üzere, üretim için ara malı kıtlığı ve bunun gelecek yıla kadar devam edeceğinden endişe edilmesi, imalat şirketlerinin büyüme beklentilerini olumsuz etkiledi. Alman şirketlerin yeni siparişlerdeki büyüme 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tedarik darboğazları şirketlerin üretim maliyetlerini artırmaya devam ediyor ve buna bağlı olarak üreticilere fiyatları yükseltmeleri için baskı yapıyor, bu da büyümeye karşı bir başka direnç kaynağı oluyor.” ifadesini kullandı.

Smith, üreticilerin ekonomik görünüme yönelik iyimserliğinin eylülde 13 ayın en düşük seviyesine indiğini kaydetti. IHS Markit, öncü verilerle şubat imalat PMI verisini 58,5 puan olarak açıklamıştı. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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#IHS Markit#Almanya#Avrupa Ekonomisi