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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 22.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Almanya’da ikinci dalga tehlikesi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya’da ikinci dalga tehlikesi
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Sosyal temas ve mesafe yasağı sonucu koronavirüs salgınıyla mücadelede yol katettikten sonra tedbirleri kademeleri olarak gevşetme kararı alan Almanya’da iyimser açıklamalar insanların da gevşemesine yol açarken ikinci bir dalganın patlak vermesinden kaygı duyuluyor.

Robert Koch Enstitüsü, hastalığı bulaştırma oranında artış olduğuna işaret etti. Almanya’da bir hastanın diğerlerine bulaştırma oranı 0.7’ye kadar çekilmişti, ancak bu oranın 0.9’a çıktığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, önlemlerde hızlı gevşemeye karşı uyardı ve virüste ikinci dalga tehlikesinin yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Schaade, “Pandeminin sonu henüz ufukta görünmüyor. Mecbur olmadığınız sürece dışarı çıkmayın. En az 1.5 metre sosyal mesafe ve elleri yıkama gibi hijyen kurallarına harfiyen uyun. Kamu taşıma araçları ve sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske takın. Bir şey yokmuş gibi davranırsak virüs yeniden patlar” dedi.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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