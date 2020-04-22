Almanya’da ikinci dalga tehlikesi

Robert Koch Enstitüsü, hastalığı bulaştırma oranında artış olduğuna işaret etti. Almanya’da bir hastanın diğerlerine bulaştırma oranı 0.7’ye kadar çekilmişti, ancak bu oranın 0.9’a çıktığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, önlemlerde hızlı gevşemeye karşı uyardı ve virüste ikinci dalga tehlikesinin yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Schaade, “Pandeminin sonu henüz ufukta görünmüyor. Mecbur olmadığınız sürece dışarı çıkmayın. En az 1.5 metre sosyal mesafe ve elleri yıkama gibi hijyen kurallarına harfiyen uyun. Kamu taşıma araçları ve sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske takın. Bir şey yokmuş gibi davranırsak virüs yeniden patlar” dedi.