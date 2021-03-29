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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Almanya'da ihracat beklentisi 2011'den beri en yüksek seviyesinde

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Almanya'da ihracat beklentisi 2011'den beri en yüksek seviyesinde

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, Asya ve Almanya'nın en önemli ticaret ortağı ABD'deki hızlı ekonomik toparlanmanın etkisiyle martta 13 puan artarak 24,9 puana yükseldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mart ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da geçen ay 11,9 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, martta 24,9 puana yükseldi. Böylece endeks, Ocak 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında iyimserliğin arttığını belirterek, "Asya ve ABD'deki güçlü ekonomik faaliyetler, Alman sanayisinin ihracatına yardımcı oluyor. Avro Bölgesi ekonomisi de yavaş yavaş toparlanıyor." ifadelerini kullandı.

Hemen hemen tüm sanayi sektörlerinde ihracat beklentilerinin arttığını vurgulayan Fuest, makine ve ekipman üreticilerinin ihracat göstergelerinin Kasım 2017'den beri en yüksek seviyesinde olduğunu kaydetti.

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