Almanya'da ihracat, artışını tedarik zincirindeki darboğaza rağmen 15. aya taşıdı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda bir önceki aya kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 0,5 artarak 114,3 milyar avro oldu. İhracatta temmuz ayındaki artış, Mayıs 2020’den beri art arda yaşanan 15'inci aylık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Destatis, Almanya’nın ihracatının temmuzda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 1,6 üstünde olduğunu belirtti.



CARİ İŞLEMLER FAZLASI TEMMUZDA 17,6 MİLYAR AVRO

Temmuzda ithalat ise yüzde 3,8 azalarak 96,4 milyar avroya geriledi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 17,9 milyar avro oldu. Temmuz 2020'ye göre ihracat yüzde 12,4, ithalat da yüzde 16,6 arttı.

Almanya'da temmuz ayı ihracatının 61,6 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 52,8 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Temmuz 2020'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 17,7 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 18,7 arttı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası Temmuz 2021’de 17,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Temmuz 2020'de 20,2 milyar avro olmuştu.



ÇİN’E İHRACAT YÜZDE 4,3 AZALDI

Almanya'nın ocak-temmuz dönemi ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 788,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 15,6 artışla 673,5 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin ticaret fazlası, 2021’in ocak-temmuz döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 artarak 114,7 milyar avro oldu. Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı temmuzda 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 azalarak 8,4 milyar avroya geriledi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 10,7 milyar avroya yükseldi.

Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracat yüzde 15,7 artarak 10,8 milyar avroya ve ithalat da yüzde 4,1 yükselerek 5,4 milyar avroya ulaştı.



ARA MAL TEDARİKİNDEKİ SIKINTILAR İHRACAT ÜZERİNDE BEKLENDİĞİ ÖLÇÜDE BASKI YAPMIYOR

VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ara mal tedarikindeki sıkıntıların Alman ihracatı üzerinde beklendiği ölçüde baskı yapmadığını belirtti.

Gitzel, “Malzeme eksikliğine rağmen, Alman sanayisindeki üretim yüksek kalıyor. Ve bu da ihracatın artması için yeterli kalıyor. Küresel ekonomi toparlanırken görünüm olumlu olmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu. Bankhaus Lampe ekonomisti Bastian Hepperle de Alman şirketlerinin sipariş defterlerinin “yeterince dolu” olduğunu belirterek, "Malzeme ve teslimat darboğazları bu kadar kalıcı olmasaydı, bazı siparişler daha hızlı işlenip teslim edilebilirdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından “Tedarik dar boğazları ve Alman şirketlerine etkisine” yönelik araştırmanın sonuçlarına göre, Alman firmalarının yüzde 83’ü “ham madde, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar ve yüksek fiyat artışlarından” olumsuz etkileniyor.

DIHK, mayısta, ülkenin ihracat artışı beklentisini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle bu yıl için yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltmişti.

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl Kovid-19 krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.

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