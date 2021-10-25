Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi düşüşünü 4'üncü aya taşıdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Romaya 6 gol atan mütevazı takım Bodonun sırrı: Bir savaş pilotuRoma'ya 6 gol atan mütevazı takım Bodo'nun sırrı: Bir savaş pilotu#Bodo/Glimt
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Taksi bilmecesi devam ediyor Rakamlar inanılacak gibi değil Taksi bilmecesi devam ediyor! 'Rakamlar inanılacak gibi değil'#Sarı Taksi
10 büyükelçi tepkisi: Türkiyede iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahale10 büyükelçi tepkisi: Türkiye'de iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahale#Mustafa Şentop
Dünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdularDünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdular!#Alex Quiñónez
ABden flaş koronavirüs ilacı açıklamasıAB'den flaş koronavirüs ilacı açıklaması #Koronavirüs
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü İşte sır hastalığın belirtileri...Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü! İşte sır hastalığın belirtileri...#Oda Spreyi
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Uygulama ilk defa yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Uygulama ilk defa yarın başlıyor#Milli Eğitim Bakanlığı
Yüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli olduYüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli oldu#Kış Turizmi
Ceza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu Ve karar verildiCeza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu! Ve karar verildi#Öğretim Görevlisi
TFFde kritik MHK zirvesi başladı Yeni başkan...TFF'de kritik MHK zirvesi başladı! Yeni başkan...#Mhk
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
HABERLEREkonomi Haberleri

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi düşüşünü 4'üncü aya taşıdı

#Ekonomi Araştırma Enstitüsü#Almanya#Ifo İş Ortamı Güven Endeksi
Almanyada Ifo İş Ortamı Güven Endeksi düşüşünü 4üncü aya taşıdı

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 97,7 puana gerileyerek düşüşünü art arda 4'üncü aya taşırken, tedarik dar boğazlarının Alman ekonomisini zorlu bir sonbahar dönemiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Haberin Devamı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, eylülde 98,9 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, tedarik zincirindeki dar boğazların devam etmesinin etkisiyle bu ay 97,7 puana geriledi. 4 aydır art arda düşüş kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 97,9 puana inmesi yönündeydi.

İlgili Haberler:

Songül Karlı da modaya uyduSon dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 97,4'den 95,4 puana ve Mevcut Durum Endeksi de 100,4'ten 100,1 puana geriledi. Ifo'nun anketine göre, görünümde, inşaat sektöründe iyileşme, imalat ve hizmet sektörlerinde ise şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerinde kötüleşme görüldü.

"İMALATTA KAPASİTE KULLANIMI DÜŞÜYOR"
Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisindeki duyarlılığın gerilediğini belirterek, "Şirketlerin mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri de daha az olumlu. Tedarik sorunları şirketlere sıkıntı oluşturuyor. İmalatta kapasite kullanımı düşüyor ve ekonomik toparlanmayı engelliyor.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Haberin Devamı

Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşunun 14 Ekim’de tedarik zincirindeki sıkıntıların sanayi üretimini yavaşlatması nedeniyle ülkenin 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e düşürmesinin ardından, Alman hükümetinin de 27 Ekim’de bu yıl için büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekonomi Araştırma Enstitüsü#Almanya#Ifo İş Ortamı Güven Endeksi

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!