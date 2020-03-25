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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Almanya'da Ifo endeksi geriledi

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Almanya'da Ifo endeksi geriledi
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Almanya Ifo endeksi Mart'ta 86.1 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi Mart'ta 86.1 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek Avrupa'nın en büyük ekonomisinin koronavirüsün
etkisi nedeniyle resesyona doğru ilerlediğini ortaya koydu.

Reuters anketine katılan ekonomistler Şubat'ta 96.0 değerini alan endeksin Mart'ta 87.7 olmasını bekliyorlardı. Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada, "Alman birleşmesinden bu yana kaydedilen en sert düşüş ve Temmuz 2009'dan bu yana en düşük değer. Alman ekonomisi şokta" dedi.

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