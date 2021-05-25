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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Almanya’da Google hakkında soruşturma

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Almanya’da Google hakkında soruşturma

Almanya tarafından başlatılan soruşturmada Google’ın kullanıcılara verileri nasıl kullanacağı konusunda yeterli seçenek sunup sunmadığına bakılacak.

Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Google Almanya, Google İrlanda ve Google'ın ana şirketi Alphabet hakkında pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, "Google’nin kullanıcılardan topladığı verileri nasıl kullanacağı konusunda yeterli seçenek sunup sunmadığına bakacağız." değerlendirmesine yer verildi.

Kartel Dairesi'nin açıklamasında, arama motoru, YouTube, harita, Android işletim sistemi veya Chrome tarayıcısı gibi Google'ın sunduğu çok sayıda dijital hizmet nedeniyle, şirketin pazarlar arası rekabet açısından son derece önemli olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

18 MAYIS'TA AMAZON'A SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Öte yandan, Federal Kartel Dairesi, 18 Mayıs’ta ise Amazon’un online alışverişte pazar hakimiyetinde durumu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu arada, Ocak 2021’de Almanya’da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi’ne daha fazla yetki verilmişti.

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