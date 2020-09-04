Almanya'da fabrika siparişlerindeki artış temmuzda beklentilerin altında kaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 5 artması yönündeydi. Siparişler, Temmuz 2019'a göre ise yüzde 10,6 düşüş beklentisine karşın yüzde 7,3 azalış kaydetti.

Temmuzda, söz konusu siparişler yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için kısıtlamaların henüz başlamadığı Şubat 2020’ye göre ise yüzde 8,2 düşük kaldı.

Almanya'da temmuzda yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 10,2 düşerken, yabancı siparişler yüzde 14,4 arttı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler haziran ayına göre yüzde 7,3 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 19,2 artış gösterdi.

Ülkede temmuzda ara malı üreticilerinin siparişlerinde aylık bazda yüzde 9,5, tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde yüzde 0,2 artış gözlenirken, sermaye malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Otomotiv sektörünün siparişlerinde temmuzda yüzde 8,5 artış gözlenirken, yine de Şubat 2020’ye göre yüzde 2,4 düşüş olması dikkati çekti. Haziran ayına ilişkin aylık yüzde 27,9 artış şeklinde açıklanan fabrika siparişleri verisi ise yüzde 28,8 artış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haziran-temmuzda, nisan-mayısa göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 37 arttığı belirtilerek, Avro Bölgesi’nden gelen siparişlerin yüzde 40,1 yükseldiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19’da kısıtlamaların gevşetilmesinden sonra mayısta ilk ve haziranda güçlü toparlanmanın ardından, temmuzda imalatta yeni siparişlerde ivme kaybı olduğu belirtilerek, “Kısa süreli çalışan sayısının azalması ve girişimcilerin iş beklentilerinin iyileşmesinin işaret ettiği gibi önümüzdeki birkaç ay içinde de bu artışın devam etmesi beklenebilir.” ifadesine yer verildi.