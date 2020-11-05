Almanya'da fabrika siparişleri arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, eylülde, ülke içi siparişlerin yükselmesiyle aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterirken, söz konusu verideki yükselişin ivme kaybederek 5'inci ayda da sürmesi dikkati çekti.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,9 geriledi.



Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde eylülde yaşanan yüzde 0,5 artış, art arda 5. aylık artış olarak dikkati çekti.



Ağustos ayında söz konusu siparişler revize edilerek yüzde 4,9 yükseliş göstermişti.



Almanya'da eylülde yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,3 artarken, yabancı siparişler 0,8 düşüş kaydetti.



Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 6 azalırken, diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 2,7 arttı.



Ülkede eylülde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 4,2 artış kaydederken, sermaye malı siparişleri yüzde 2 düştü.



Alman ekonomisi, hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 büyümüştü.