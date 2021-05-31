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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Almanya'da enflasyon yüzde 2,5'e çıktı

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Almanya'da enflasyon yüzde 2,5'e çıktı

Almanya'da nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle mayısta yüzde 2,5'e çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkedeki fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,5'e çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi buldu.

Ülkede enflasyon, mayısta aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti. Almanya'da mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,1 ile ürünler, yüzde 2,2 ile hizmetler, yüzde 1,5 ile gıda ve yüzde 1,3 ile kiralar izledi. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

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