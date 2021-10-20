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Almanya'da enflasyon yükselebilir

#Almanya#Enflasyon#Ekonomi
Almanyada enflasyon yükselebilir

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün raporunda iş gücünde ücret baskısının tüketim veya üretim maliyetleri gibi klasik enflasyon faktörlerinde ılımlı ve geçici etkiye sahip olduğuna da vurgu yapıldı.

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Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), şirket ve tüketicilerin “yüksek enflasyon korkusunun” Almanya'da enflasyonu artırabileceği öngörüsünde bulundu.

DIW, “Enflasyon: Psikolojik yönden risk var” adlı araştırma raporunu açıkladı.

Araştırmaya göre, iş gücünde ücret baskısı, tüketim veya üretim maliyetleri gibi klasik enflasyon faktörlerinde ılımlı ve yalnızca geçici bir etkiye sahip.
DIW açıklamasında, “Ancak, enflasyon beklentilerinin ücret-fiyat sarmalını harekete geçirebilecek bir riski var.” değerlendirmesine yer verilerek, bu psikolojik etkiye karşı ECB iletişim önlemlerini zamanında almasının gerektiğine vurgu yapıldı.

Almanya ve tüm Avro Bölgesi'nde enflasyon oranının yazdan bu yana hızla arttığının hatırlatıldığı araştırma raporunda, “Birçok vatandaş fiyatların bu oranda artmaya devam edebileceğinden endişe ediyor. Şu anda, özellikle yüksek enerji fiyatları, Avro Bölgesi'ndeki enflasyona neredeyse yüzde 50 katkıda
bulunuyor.” İfadesine yer verildi.

Raporda, “Tüketiciler ve şirketler fiyatların artmaya devam edeceğini varsayarsa, insanlar daha yüksek ücretler almayı isteyecek. Şirketler, daha yüksek ücretler ve daha yüksek üretici fiyatları ödemek zorunda kalırlarsa, fiyatlarını da ekleyecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ENFLASYONDA TEHLİKE "BEKLENTİLERDEN"

DIW Ekonomisti Kerstin Bernoth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bugünlerde enflasyonu yönlendiren geçici etkilerin aynı anda oluştuğunu belirterek, enflasyonda tehlikenin "beklentilerden" geldiğini vurguladı.

Bernoth'a göre, bu beklenti gerçek yapısal faktörlerden çok psikolojik dinamiklere dayanan klasik bir ücret-fiyat sarmalını harekete geçirebilir.
Bernoth, "Daha yüksek enflasyon beklentileri daha sonra kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir ve gerçek enflasyonu artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ECB’nin enflasyon beklentilerin gelişimini yakından izlemesi gerektiğini ifade eden Bernoth, "Bir ücret-fiyat sarmalı durumunda ECB kendini zamanında donatmalı ve mümkünse şimdi iletişimsel olarak karşı önlemler almalı."dedi.

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,1'e yükselerek 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkmıştı. Almanya’da enflasyon oranının ilk kez 1993 Aralık ayından bu yana yüzde 4’ün üzerine çıkması Alman kamuoyunda "yüksek enflasyon yılları geri mi geliyor?" tartışmasını başlatmıştı.

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