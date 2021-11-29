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HABERLEREkonomi Haberleri

Almanya’da enflasyon yükseldi

#Almanya#Enflasyon#Ekonomianasayfa
Almanya’da enflasyon yükseldi

Almanya’da enflasyon Kasım ayında tahminleri aşarak yüzde 6’ya yükseldi.

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Almanya’da enflasyon kasım ayında tahminleri aştı. Ülkede tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 5.2 ile 1992’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

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AB uyumlu TÜFE de yıllık yüzde 6’ya yükseldi. Beklenti yüzde 5.5’ti. Birçok Avrupa ülkesinde enflasyon rakamları tahminlerin üzerine yükselirken yetkililer enflasyonundaki yükselişin büyük oranda geçici faktörlerden kaynaklandığı görüşünde.

Bugün İspanya’da açıklanan enflasyon verisi de gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışın etkisi ile yüzde 5.6 yükselerek 30 yılın zirvesine çıktı.

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