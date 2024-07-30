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Almanya'da enflasyon yüksek geldi

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#Almanya#Enflasyon#Ekonomi
Almanyada enflasyon yüksek geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 16:12

Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 ile beklentileri aştı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,3 olarak hesaplandı. Beklenti, enflasyonun yüzde 2,2 ile yatay seyredeceği yönündeydi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan yıllık enflasyon ise temmuzda yüzde 2,9 oldu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,1 daraldı.

 

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#Almanya#Enflasyon#Ekonomi

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