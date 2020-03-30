MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'da enflasyon geriledi
GeriEkonomi Almanya'da enflasyon geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Almanya'da enflasyon geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da enflasyon geriledi
Abone Olgoogle-news

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yüzde 1,4 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede TÜFE, bu ay 2019'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti. Beklenti enflasyonun yüzde 1,3’e düşmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon şubatta yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyonun martta düşük kalmasında enerji fiyatlarında yüzde 0,9’luk azalış etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok az altında kaldı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle