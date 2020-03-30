Almanya'da enflasyon geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede TÜFE, bu ay 2019'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti. Beklenti enflasyonun yüzde 1,3’e düşmesi yönündeydi.



Ülkede enflasyon şubatta yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçmişti.



Enflasyonun martta düşük kalmasında enerji fiyatlarında yüzde 0,9’luk azalış etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok az altında kaldı.



Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 artış kaydetti.



Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi.