Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

Güncelleme Tarihi:

#Almanya Ekonomisi#Enflasyon#Enerji Krizi
Almanyada enflasyon 70 yılın zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 15:17

Almanya'da yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 7,9'dan yüzde 10'a yükseldi. Ülkenin enflasyonundaki yükseliş böylelikle çift haneye ulaşırken, 70 yılın zirvesine çıktı.

Haberin Devamı

Almanya ekonomisinin eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 10 seviyesinde açıklanırken; ekonomistlerin beklentisi yüzde 9,5 seviyesindeydi. Ülkenin aylık enflasyonu da piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'nın enflasyonu böylelikle eylül ayında, 1951 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. 

ENERJİ KRİZİ EKONOMİK KRİZE DÖNÜŞEBİLİR”

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck önemli açıklamalarda bulunurken; “Enerji krizi sosyal ve ekonomik krizin büyümesi tehdidi yaratıyor” dedi. Habeck, “Enerji krizinin sosyal ve ekonomik bir krize dönüşmesi tehdidi var” şeklinde uyardı. 

Gözden Kaçmasın

Bakan Nebati: Yeni Ekonomi Modeliyle bir üst seviyeye ulaşacağızBakan Nebati: Yeni Ekonomi Modeli'yle bir üst seviyeye ulaşacağızHaberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Ekonomisi#Enflasyon#Enerji Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia