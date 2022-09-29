Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

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Almanya ekonomisinin eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 10 seviyesinde açıklanırken; ekonomistlerin beklentisi yüzde 9,5 seviyesindeydi. Ülkenin aylık enflasyonu da piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'nın enflasyonu böylelikle eylül ayında, 1951 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

“ENERJİ KRİZİ EKONOMİK KRİZE DÖNÜŞEBİLİR”

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck önemli açıklamalarda bulunurken; “Enerji krizi sosyal ve ekonomik krizin büyümesi tehdidi yaratıyor” dedi. Habeck, “Enerji krizinin sosyal ve ekonomik bir krize dönüşmesi tehdidi var” şeklinde uyardı.

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