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HABERLEREkonomi Haberleri

Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

#Almanya#Enflasyon#Oran
Almanyada enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık ayında yüzde 5.3'e çıkarak 1992'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in Aralık ayı ve yıllık verileri açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 3.1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yıllık enflasyon Aralık 2021'de ise yüzde 5.3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5.8) bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.5 artış gösterdi. AB uyumlu TÜFE, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.3 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5.7 arttı.

Ülkede salgının ilk yılı olan 2020'de ise enflasyon yüzde 0.5 olarak kayıtlara geçmişti. Enerji fiyatları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18.3 artarken, gıdada yüzde 6 artış kaydedildi.

Destatis Başkanı Georg Thiel, yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz yıl enflasyonda yaşanan keskin yükselişi işaret ederek, "Geçmişin geçici baz etkilerinin yanı sıra salgın dönemindeki tedarik dar boğazları ve ekonomik toparlanma sürecinde önemli fiyat artışlarının da bunda etkisi var. Bunlar kısmen enflasyon oranına yansıyor" ifadelerini kullandı.

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#Almanya#Enflasyon#Oran

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