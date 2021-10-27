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Almanya'da büyüme tahmini düşürüdlü

#Almanya#Büyüme#Ekonomi
Almanyada büyüme tahmini düşürüdlü

Nisan 2021'de açıklanan resmi büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,5 olarak duyurulmuştu

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Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 pandemisinin kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin üretim için ara mal kıtlığı ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekonomik büyüme tahminini düşürdüğünü belirtti.

Bu yıl için Nisan 2021’de yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 2,6’ya düşürüldüğünü ifade eden Altmaier, “Bu, Avrupa’daki en yüksek büyüme oranlarından biri olmaya devam edecek.” dedi.

Altmaier, mal tesliminde sorun olduğunu anlatarak, birçok alanda hammadde sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Yüksek enerji fiyatlarının da aşağı yönlü revizede etkisinin olduğunu belirten Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisi için gelecek yıl büyüme tahminlerini de yüzde 3,6’dan yüzde 4’e yükselttiklerini bildirdi.

Altmaier, "Ön koşul, uluslararası tedarik zincirlerini istikrarlı hale getirmemiz,” diyerek, başta otomobiller olmak üzere artık hayatın her alanında kullanılan çiplerin daha fazla üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Alman hükümetinin bu yıl için büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyonu, Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşunun 14 Ekim’de tedarik zincirindeki sıkıntıların sanayi üretimini yavaşlatması nedeniyle ülkenin 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e düşürmesinin ardından geldi.
Bu arada, Alman hükümeti, kamu borcunun nominal gayrisafi yurt içi hasılaya oranının da 2021 sonunda yıllık bazda 2,25 puanlık azalışla yüzde 74,50’den yüzde 72,25’e inmesini bekliyor.

Başta çip olmak üzere üretim için parça kıtlığı, Alman otomotiv sektöründe üretim hatlarının durma noktasına getirirken, ülkenin üretime dayalı ekonomisi üzerinde “sert” etkisi dikkati çekiyor.

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefiyle resmi müzakereler devam ederken, ekonomik toparlanmanın nasıl devam ettirileceği sorusu da gündemin odağında yer alıyor.

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 büyümüştü.

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