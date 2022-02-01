Almanya'da büyük kriz! Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikede

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Almanya’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan 2G kuralı ülkedeki perakendeciler tarafından eleştirildi. Almanya Perakendeciler Derneği (HDE), Covid-19 salgınında iyileşmek ve tam aşılanmak anlamını taşıyan 2G düzenlemelerinin ülkedeki alışverişi olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini bildirdi.

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HDE, ülkede alınan 2G kararı ile sadece Covid-19 geçiren ve Covid-19 aşısı olanların alışveriş yapabilmesi nedeniyle ülkedeki mağazaların maddi sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. HDE Genel Müdürü Stefan Genth açıklamasında, "Salgınla mücadelede faydasız olan bu önlem artık ülke çapında geri alınmalıdır" dedi.

HDE’nin bin 300 perakendecinin katılımı ile yaptığı ankete göre, 2G düzenlemesinden etkilenen perakendecilerin yüzde 46'sı iş durumlarını kötü olarak değerlendiriyor.

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Ankette perakendeciler, ülkedeki korona virüsü geçirmeyen ve korona virüs aşısı olmayanların sadece online alışveriş yapması nedeniyle mağazalarda sipariş yoğunluğu yaşandığını belirterek, spor malzemeleri, elektronik ve ev aletlerinin teslimatında büyük zorluklar çektiklerini ifade etti.

HDE, 2G kuralı nedeniyle ülkede yaşanan tüm sorunlara rağmen bu yıl toplam satışlarda yüzde 3 oranında artış beklediğini belirtti. HDE ayrıca perakende satışlarının 600 milyar euronun üzerine çıkacağını ve online satış sektöründe ise 13.5 oranında büyüme beklendiğini açıkladı.