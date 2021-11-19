Almanya'da 70 yılın en yüksek ÜFE'si geldi

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Almanya’da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 artarak, Kasım 1951’den bu yana en yüksek artışı kaydetti.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da Sanayi ÜFE, ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 3,8, Ekim 2020’ye göre ise yüzde 18,4 arttı.

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Destatis açıklamasında, “Ekim ayındaki artış, Kasım 1951’den beri en yüksek yıllık artıştı.” ifadesi kullanıldı.



Ekim ayı Sanayi ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 16,2'lik artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Eylül ayında ise yüzde 14,2 artış görülmüştü.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.



Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın ekimde bir önceki yılın ayına göre yüzde 48,2 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 49,6, ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 81,4 artış kaydetti.

Ekimde yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 18,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,4 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 3,2 artış görüldü.

Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ekimde yıllık yüzde 9,2 yükseldi.



Öte yandan, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.



Almanya'da tüketici için alışılmadık derecede yüksek enflasyon iyice hissedilirken, fiyat artışlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ekonomistlerin çoğunun savunduğu gibi "geçici" olacağı görüşüne dair şüpheler de artıyor.