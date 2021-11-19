Almanya'da 70 yılın en yüksek ÜFE'si geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
İtalyanlar Vedat Muriqiyi duyurdu F.Bahçe derken dev çalım...İtalyanlar Vedat Muriqi'yi duyurdu! F.Bahçe derken dev çalım...#Vedat Muriqi
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Küçük Müslümeden acı haber geldi Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...Küçük Müslüme'den acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...#Müslüme Yağal
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
36 kişiye mezar olmuştu Mahkemede ortalık karıştı 36 kişiye mezar olmuştu! Mahkemede ortalık karıştı#İzmir Depremi
Tatil planı yapanlara önemli hatırlatma: Erken değil, tam zamanıTatil planı yapanlara önemli hatırlatma: Erken değil, tam zamanı#Turizm
Tüm gözler İsraile çevrildi Mossadda depremTüm gözler İsrail'e çevrildi! Mossad'da deprem#İsrail
Atlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun varAtlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun var!#Murat Yıldırım
Akılalmaz Kovid vurgunu Çocuklarını bırakıp kaçtılar…Akılalmaz Kovid vurgunu! Çocuklarını bırakıp kaçtılar…#ABD
Ayıyla güreşti, hastanelik oldu Sözleri şaşkına çevirdi: Bir de ayıyı görünAyıyla güreşti, hastanelik oldu! Sözleri şaşkına çevirdi: Bir de ayıyı görün#Ayı
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgiliKim Kardashian'a 13 yaş genç sevgili#Kim Kardashian
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür dilediTanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi#Hülya Avşar
HABERLEREkonomi Haberleri

Almanya'da 70 yılın en yüksek ÜFE'si geldi

#Almanya#ÜFE#Ekonomi
Almanyada 70 yılın en yüksek ÜFEsi geldi

Almanya'da üretici fiyatları ekimde 1951’den beri en yüksek artışı gösterdi. ÜFE Ekim ayında yıllık yüzde 18.4 arttı.

Haberin Devamı

Almanya’da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 artarak, Kasım 1951’den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da Sanayi ÜFE, ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 3,8, Ekim 2020’ye göre ise yüzde 18,4 arttı.

Gözden Kaçmasın

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdiKamu bankaları kredi faizlerini indirdiHaberi Görüntüle

Destatis açıklamasında, “Ekim ayındaki artış, Kasım 1951’den beri en yüksek yıllık artıştı.” ifadesi kullanıldı.

Ekim ayı Sanayi ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 16,2'lik artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Eylül ayında ise yüzde 14,2 artış görülmüştü.
Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın ekimde bir önceki yılın ayına göre yüzde 48,2 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 49,6, ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 81,4 artış kaydetti.

Gözden Kaçmasın

Zirveden yüzde 20 düştü Kripto paralar ayı piyasasına mı giriyorZirveden yüzde 20 düştü! Kripto paralar ayı piyasasına mı giriyor?Haberi Görüntüle

Ekimde yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 18,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,4 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 3,2 artış görüldü.
Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ekimde yıllık yüzde 9,2 yükseldi.

Öte yandan, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Almanya'da tüketici için alışılmadık derecede yüksek enflasyon iyice hissedilirken, fiyat artışlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ekonomistlerin çoğunun savunduğu gibi "geçici" olacağı görüşüne dair şüpheler de artıyor.

Gözden Kaçmasın

ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#ÜFE#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19