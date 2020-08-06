‘Almanya tamam, sıra Avrupa’da’

Almanya’nın, Türkiye’den Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın’a dönük seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından, turizm sektörü temsilcilerine yaşanan durumu sorduk. Hürriyet’e konuşan sektör temsilcileri, Almanya’nın kararını çok olumlu buldukların, Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerinin de seyahat kısıtlamasını kaldırmalarını beklediklerini ifade etti. Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Almanya’nın da eklenmesiyle önümüzdeki süreçte turizmde 10 ila 15 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceğini belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, Almanya’nın kararını ‘önemli ve sevindirici’ bulurken, bu başarının turizmde sağlık sertifikasyonuna uyum sayesinde olduğunu vurguladı. Yağcı, “Ukrayna ve İngiltere ile başlayan süreç Almanya ve Rusya ile devam ediyor” diye konuştu.

İŞLER ARTACAK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise İngiltere’den 8 Ağustos’tan sonra girişlerin daha da artacağını söyledi. Rusya ve İngiltere’den ikinci yarıdan itibaren girişlerde ciddi yükseliş beklediklerini ifade eden İşler, “Almanya sonrasında AB’nin Türkiye’ye uçuşları serbest bırakmasını bekliyoruz” dedi.