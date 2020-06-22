Almanya mahkemesi ECB ile sorunları çözecek

Frankfurt Finans Zirvesi’ne videolink ile katlan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Anayasa Mahkemesi ve ECB arasındaki anlaşmazlık konusunda iki tarafın olumlu bir çözümde buluşacaklarını umduğunu ekledi.

Aynı toplantıda konuşan ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da, sorunun çözümü için ECB’nin Almanya Anayasa Mahkemesi otoriteleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, 5 Mayıs’ta, ECB’nin varlık alım programı ile yetkilerini aştığı yönündeki bir karar almış ve ECB’ye varlık alım programını Almanya Anayasa kurallarına uyumlulaştırması için üç aylık süre vermişti. Bu gelişme üzerine, Avrupa Adalet Mahkemesi de, yapılan başvuruyu değerlendirmiş ve ECB’nin konumunu "güçlü bir şekilde desteklediğini" açıklamıştı.