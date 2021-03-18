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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Almanya için korkutan uyarı! Her 5 şirketten 1'i için büyük tehdit

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Almanya için korkutan uyarı! Her 5 şirketten 1'i için büyük tehdit

Koronavirüsün 3. dalgasıyla ilgili endişeler devam ederken Alman şirketleri başka bir sorunla daha karşı karşıya. Ifo'ya göre 5 Alman şirketinden biri yok olma tehlikesinde.

Yeni tip koronavirüs (Kovid) salgınında üçüncü dalgaya yönelik endişeler artarken, Kasım 2020 ile kıyaslandığında, şubat ayında daha fazla sayıdaki Alman şirketinin ekonomik varlığının tehdit altında olduğu kaydedildi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) Alman iş dünyası şubat anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 18,7’si Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz dolayısıyla ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.

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Ifo'nun kasım ayındaki anketinde, Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle mevcudiyetlerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 17,6 olarak duyurulmuştu. Mayıs 2020’de ise bu oran yüzde 21,8 olarak açıklanmıştı.

İmalat sektöründe söz konusu oran yüzde 10,8’den 7,5’e düşerken, hizmet sektöründe yüzde 24,1’den 26,3’e yükseldi. Varlıklarını tehdit altında gören şirketlerin oranı bilgi teknolojileri sektöründe yüzde 7,1, perakende sektöründe yüzde 34,5 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oldu.

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Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Özellikle likidite sorunu yaşayan şirketler geleceklerinden endişe duyuyor.” ifadesini kullandı.

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