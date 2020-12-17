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HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Almanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor

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Almanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor
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Almanya Savunma Bakanlığı, Alman savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini 450 milyon avroya satın alacağını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Bakanlar Kurulu'nun Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesinin ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts’den (KKR) devralınmasını onayladığı belirtildi.

Bakanlığının açıklamasında, merkezi Münih'te bulunan Hensoldt'un ülkenin savunması ve güvenliği açısından taşıdığı önem vurgulanarak, kilit güvenlik ve savunma teknolojilerinin elde tutulmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunun altı çizildi. Açıklamada, hisseler karşılığında 450 milyon avro ödeneceği bildirildi.

Airbus’ın eski bir alt şirketi olan Hensoldt, sensörler ve şifreleme teknolojisine odaklanırken, Eurofighter jetleri için radar sistemleri, Tornado avcı uçakları için yüksek teknolojili kameralar ve Leopard tankları için periskoplar üretiyor.

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