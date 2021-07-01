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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Almanya geçtiğimiz günlerde duyurmuştu... Bugün başladı! Flaş Türkiye adımı

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Almanya geçtiğimiz günlerde duyurmuştu... Bugün başladı! Flaş Türkiye adımı

Almanya, 11 Haziran'da Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldıracağını duyurmuştu. Karar bugün uygulanmaya başladı.

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "riskli" ilan ettiği Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslararası genel seyahat uyarılarını kaldırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın, Kovid-19’dan dolayı "riskli" ilan ettiği bölgelere ilişkin 17 Mart 2020 tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200’ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.

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Bakanlığın açıklamasında, “Almanya'da ve Avrupa'nın büyük bölümünde epidemiyolojik durumun iyileştirilmesi, aşıların yaygınlaşması ve Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtılması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren güncellendi.” denildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat uyarılarının kaldırılmasını savunarak, “Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok." ifadesini kullandı.

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Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığı, yüksek insidans bölgesi veya virüs varyant alanları olarak sınıflandırılan ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etti.

Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 55,1'ine (45 milyon 817 bin 29) ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusun yüzde 37,3’üne de (30 milyon 986 bin 128 kişiye) ise aşının ikinci dozu uygulandı.

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Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, 17 Mart tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide
200’ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılacağını duyurmuştu. Genel seyahat uyarısı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen korona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeyi kapsıyordu.

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