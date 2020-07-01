Almanya ekonomisi toparlanıyor

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü Ifo, ekonominin salgın nedeniyle yaşadığı tarihi çöküş sonrası kademeli olarak toparlanacağını ve 2021'in sonunda geçen seneki seviyesine döneceğini açıkladı.



Ifo, gayri safi yurtiçi hasılanın ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %11.9 daralmasını, üçüncü çeyrekte %6.9 dördüncü çeyrekte ise %3.8 büyümesini bekliyor.

Ifo "Bundan sonra (ekonomi) kademeli olarak iyileşme gösterecek" dedi ancak bu durumun salgın ve siyasi tepki nedeniyle belirsiz olduğunu da ifade etti.



Ifo Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2020'de %6.7 oranında küçüleceğini ve 2021'de %6.4 büyümesini öngörüyor.