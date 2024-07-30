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Almanya ekonomisi daraldı

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#Almanya#Ekonomi#Piyasa
Almanya ekonomisi daraldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 12:13

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda yüzde 0,1 daraldı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda da aynı şekilde yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

- Fransa ve İspanya ekonomisinde büyüme

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentileri aştı. Beklenti, Fransız ekonomisinin bu dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

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İspanya ekonomisi de bu dönemde yüzde 0,8 büyüme gösterdi.

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#Almanya#Ekonomi#Piyasa

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