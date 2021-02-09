Almanya düşük faizden yaklaşık 211 milyar euro tasarruf sağladı

Almanya Maliye Bakanlığının verilerine göre, federal hükümetin 2008-2020 yılları için mali planlamasında toplamda 533,9 milyar euro düzeyinde öngörülen faiz harcamaları, faizlerin düşük kalması nedeniyle 323,1 milyar euro düzeyinde gerçekleşti. Böylece hükümet, düşük veya eksi faiz nedeniyle 210,8 milyar euro tasarruf sağladı.

Federal hükümetin, 2008’de borçlanmasında faiz için 40 milyar euro öderken, geçen yıl tahvil faizlerinin ekside olmasından dolayı 6,9 milyar euro gelir elde etmesi dikkati çekti.

Almanya’da 10 yıllık tahvillerin faizi, eksi yüzde 0,44 seviyesinde bulunuyor. Kovid-19 krizinde yatırımcıların, paralarını negatif getiri de sağlasa olabildiğince güvenli alanlara yatırarak devlet tahlili aldığı belirtiliyor.