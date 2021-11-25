Almanya büyüme verileri revize edildi

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Almanya ekonomisi, pandeminin henüz ülkeyi etkisi altına almadığı döneme denk gelen üçüncü çeyrekte beklenen büyüme rakamının altında bir büyüme gerçekleştirdi.

Almanya’nın istatistik ofisi ekim ayı üçüncü çeyrek büyüme rakamını yüzde 1,8 şeklinde açıklamış olsa da yüzde 1,7 oranında bir büyüme gerçekleşti.

İmalat sektörü üzerine odaklanan Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya'da, küresel tedarik sorunlarının olumsuz etkileri devam ediyor.

Bu durum, büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü revizyonları gündeme getirirken pandeminin son dönemde kötüye gitmesi ülkeyi olası bir kapanma için alarma geçirmiş durumda.