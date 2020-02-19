Almanya 2020'de büyüme bekliyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Üst Yöneticisi (CEO) Martin Wansleben, daha fazla Alman şirketin, işlerinin bu yıl iyi olmaktan ziyade daha kötü olmasını beklediğini ifade ederek, DIHK'ın, ekonomide sadece yüzde 0,7'lik bir büyüme öngördüğünü bildirdi.



DIHK tarafından 26 bin Alman şirketin katılımıyla yapılan bahar dönemine ilişkin araştırmanın sonuçları, DIHK CEO'su Martin Wansleben tarafından Berlin'de açıklandı.

Wansleben, Alman şirketlerinin yatırım ve istihdam planlarının düşük kaldığını belirterek, araştırmanın sonuçlarına ilişkin, "Daha fazla Alman şirket, bu yıl işlerinin iyi olmaktan ziyade daha kötü olmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Alman şirketlerinden gelen son bildirimlerin ekonomide yukarı yönlü bir işaret vermediğini aktaran Wansleben, "Bu nedenle DIHK, ekonomide sadece yüzde 0,7'lik bir büyüme öngörüyor." dedi.



"ENERJİ VE HAM MADDE FİYATLARI ŞİRKETLERİN İŞLERİ İÇİN RİSK"



Martin Wansleben, ekonomik büyümede bu yıl 4 gün daha fazla iş günü bulunmasının olumlu etkisi olacağını vurgulayarak, "Özellikle sanayiden gelen veriler mevcut ekonomik gerilemeye e-hareketlilik, dijitalleşme, enerji dönüşümü ve nitelikli işçi yetersizliği gibi yapısal zorlukların da eklendiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman şirketlerin yüzde 35'inin enerji ve ham madde fiyatlarını, işleri için risk olarak gördüğünü aktaran Wansleben, bu oranın 3 yıl önce yüzde 24 olduğunu kaydetti.

Geçen yıl ekonomi yüzde 0,6 büyürken, Alman hükümeti bu yıl büyümenin yüzde 1,1 yükselmesini bekliyor.