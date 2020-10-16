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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Almanlar varlıklarını koronavirüste artırdı

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Almanlar varlıklarını koronavirüste artırdı
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Almanya'da hane halkı bireylerinin finansal varlıkları yılın ikici çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 6,63 trilyon avroya yükselerek rekor kırdı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede hane halkı bireylerinin sahibi olduğu hisse senedi gibi finansal varlıklarına ilişkin yılın ikinci çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, Alman hane halkı bireylerinin finansal varlıkları Kovid-19 salgınına rağmen yılın ikinci çeyreğinin de bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 veya 253 milyar avro artarak 6,63 trilyon avroya yükseldi.

Bundesbank, bir önceki çeyrekte Kovid-19 salgının ve belirsizliğin tetiklediği hisselerde değer kayıplarının ikinci çeyrekte büyük ölçüde telafi edildiğini belirtti.

Almanların finansal yatırımlar için ucuz faiz oranlarından faydalandıkları ifade edilirken, özellikle konut kredilerine yönelik talebin attığı kaydedildi.

Öte yandan, ülkede hane halkı yükümlülükleri de ikinci çeyrekte yüzde 0,9 veya 16 milyar avro artarak 1,91 trilyon avroya ulaştı.

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