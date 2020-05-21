Almanlar ‘Türkiye’siz olmaz’ dedi

Almanya, 15 Haziran’dan itibaren Türkiye’den gelecek olanlar için 14 günlük karantina şartını kaldırdığını açıkladı. Bu kararda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un, Almanya’da turizmde söz sahibi isimlerle yaptığı bir dizi temasın önemli rol oynadığı bildirildi. Bakan Ersoy, Federal Hükümet’in Turizm ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Komiseri Thomas Bareiss, Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ve Türkiye’ye turist gönderen tur operatörleriyle görüştü. Fiebig, Alman hükümeti ile temaslarında Almanya’da yaşayan Türkler ve Alman turistler için Türkiye’nin seyahat edilebilecek ülkeler dışında tutulmasının mümkün olamayacağını ısrarla dile getirdi. Fiebig, Alman turistlerin destinasyonunda neden Türkiye’nin olması gerektiğini anlatan sunumlar yaparak, “Alman turistler için Türkiye’siz bir sezon düşünülemez” mesajını verdi.

Edinilen bilgiye göre Bakan Ersoy, Alman yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk’ün tatillerini Türkiye’de geçirme niyetinden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını belirterek, Alman Hükümeti’nin “Türkiye ile ilgili mantıklı bir karar” alması gerektiğinin altını çizdi. Çok sayıda Alman’ın da Türkiye’ye gelmek istediğini vurgulayan Ersoy, Bareiss ile görüşmesinde, Federal Hükümet’e iletilmesi için Türkiye’nin sağlık alanında yaptığı çalışmalar, COVID-19’la mücadelesinde elde ettiği başarı, turizm beldelerindeki sağlık hizmetleri ve hijyen çalışmaları ile otellerde alınan tüm önlemleri detaylı şekilde anlatan dosyalar sundu.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Alman yetkililerle yapılan temaslarda, Türkiye’nin yeni dönemde de tatil için uygun ülke olduğu özetle şu başlıklar halinde dile getirildi: “Oteller sosyal mesafe açısından son derece geniş alanlara sahipler. Ayrıca tesislerin alt yapıları, Avrupa’nın birçok ülkesinden daha iyi. Tesislerin havuzları, sosyal mesafe kuralına uygun. Aynı kapsamda plajlar da uzun ve bakımlı. Verilecek yemek ve sunumu konusunda her türlü önlem alındı. Personel koronavirüse karşı eğitimli ve son derece hassas. Tesislerde kalacakların acil durumda hastanelere ulaştırılmasında hiçbir sorun yok. Tesislerin yakınlarında yabancı dil bilen personelin de hizmet verdiği hastaneler ve çok sayıda eczane bulunuyor. Hem havaalanları hem de tesislere giriş-çıkışlarda her türlü önlem alındı.”

RUSLARIN DA TERCİHİ TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la turizm ağırlıklı telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, önceki gün Alman mevkidaşı Heiko Maas’a anlattığı, Türkiye’nin turistik tesislerinde koronavirüse karşı aldığı önlemleri Lavrov’a da iletip ayrıntılı bilgi verdi. Kaynaklar, turizm konusunu özellikle Lavrov’un görüşmek istediğini belirterek, bunda Rus turistlerin yeni dönemde de tercihlerini Türkiye’den yana kullanacaklarını söylemelerinin önemli rol oynadığını vurguladı.

HAZİRANDA ALMAN TURİST GELEBİLİR

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Almanların tatil için favori ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmelere başladı. Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de tatil konusunu görüştü. Bild gazetesinin haberine göre Çavuşoğlu, görüşmede havaalanları ile otellerin hijyeninin sağlanması ve otellerde sağlıklı personelin görevlendirilmesi konusunda Maas’a garanti verdi. Çavuşoğlu Alman turistlerin Antalya veya Bodrum’da tatillerini güvenle yapabileceklerini de söyledi. Türkiye’nin hazırladığı önlemler konseptini Alman Denetleme ve belgelendirme Kuruluşu TÜV inceleyecek. TÜV’ün inceleyip onayladığı oteller turist ağırlayacak. Alman hükümeti vatandaşlarının Türkiye’de tatil yapmalarına ilişkin bir karara varamadı. Hükümet muhtemelen TÜV’ün raporundan sonra kararını verecek. (Ali VARLI / BERLİN)