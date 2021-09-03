Alman yargısı makinistlerin grevinin durdurulması talebini ikinci kez reddetti

Hessen Eyalet İş Mahkemesi, Frankfurt İş Mahkemesinin 1 ay içinde üçüncü kez yapılan, yolcu ve yük hizmetini kesintiye uğratan makinistlerin grevinin durdurulamayacağı yönündeki kararını yerinde bularak, Alman Demiryollarının ihtiyati tedbir getirme girişimini reddetti.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 1 Eylül’de ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez 6 günlük greve gitmişti.

7 Eylül’e kadar sürmesi planlanan grev, Alman Demiryollarında uzun mesafe trenlerin yaklaşık yüzde 75'inin hizmet dışı bıraktı.

GDL Başkanı Claus Weselsky, mahkeme kararı sonrası, “Alman Demiryolları, maddi olarak makul bir teklifte bulunana kadar grevi sürdüreceğiz. Bir teklif sunulduğunda her zaman müzakere etmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Alman Demiryolları, GDL sendikasını, grevle yalnızca daha iyi çalışma koşulları ve maaş artışı sağlamaya çalışmayıp aynı zamanda siyasi hedefler peşinde koşmakla suçluyor.

GDL üyeleri, daha önce 10-13 Ağustos ve 22-25 Ağustos'ta grev yapmıştı.

Alman Demiryolları, grev öncesi 600 avroluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) primini ve maaşlara zammın 36 aylık toplu sözleşme süresinde yapılmasını kabul ederken GDL, 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere yüzde 3,2 zam yapılmasında ısrar etti.

Bu arada, Alman kamuoyunda “greve” yönelik eleştiriler de artıyor. Alman yolcular derneği Pro Bahn ve Almanya Şehirler ve Belediyeler Birliği, grevin derhal sona erdirilerek, Alman Demiryolları ile GDL arasında anlaşmazlıkların yeni müzakerelerle çözülmesini istedi.

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