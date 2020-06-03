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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Alman vatandaşlığı alanlar arasında Türkler ilk sırada yer aldı

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Alman vatandaşlığı alanlar arasında Türkler ilk sırada yer aldı
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Almanya'da 2019 yılında vatandaşlığa geçen 128 bin 900 kişi arasında 16 bin 200 kişiyle Türkler birinci sırada yer aldığı bildirildi. Alman Federal İstatistik Dairesi, başvuran Türklerden sadece yüzde 1,2'si Alman vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.

Almanya'da 2019 yılında vatandaşlık alan yabancıların sayısı yüzde 15 arttı. Alman vatandaşlığına geçen 128 bin 900 kişi arasında Türkler 16 bin 200 ile birinci sırada yer aldı. Vatandaşlığa geçenler arasında ikinci sırada İngilizler yer alıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılmasından sonra birlik içinde kalmak isteyerek Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısı ise 14 bin 600 olduğu ifade edildi. Alman vatandaşlığına geçen Polonyalılar 3'üncü sırada yer alırken, 4'üncü sırada ki Rumenleri Iraklılar takip ediyor. Federal İstatistik Dairesi, Alman vatandaşlığına geçen her üç kişiden birinin Avrupa Birliği vatandaşı olduğunu belirtti. 

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