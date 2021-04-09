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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Alman "tekneciler"den hijyenik tur çağrısı

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Alman "tekneciler"den hijyenik tur çağrısı

Almanya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üçüncü dalgası sebebiyle getirilen sıkı kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin’de tekne turu operatörleri teknelerle turlayarak hükümete “hijyenik tur konsepti” kapsamında yolcu alma izni çağrısı yaptı.

Başkent Berlin’de başbakanlık binasının yanındaki Spree Nehri'nde teknelerini yüzdüren tekne sahipleri ve çalışanları Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve kapalı kalma koşulların devam etmesi halinde iflasların kaçınılmaz olacağını duyurdular.

Alman hükümeti tarafından kendilerine yolcu alarak turlara başlama tarihi verilmesini isteyen tur operatörleri, “kamu yardımı” çağrısında bulundu.

Gösteri turunda, gemilere “Berlin Nostaljiyi yaşamaya devam etmeli”, “Tekne turu operatörlerini kurtarın!”, “Teknede temiz hava toplu taşıma araçlarına göre daha iyi!,” şeklinde pankartlar asıldı.

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