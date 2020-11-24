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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Alman sanayiciler, 2020'de düşüş bekliyor

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Alman sanayiciler, 2020'de düşüş bekliyor
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Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sanayide keskin bir resesyonu tetiklediğini belirterek, “Bu yıl Alman sanayisinin üretiminde yüzde 10, sanayileşmiş ülkelerde ise yüzde 6 düşüş öngörüyoruz.” dedi.

BDI, tarafından sanayi üretimi ve sanayi ürünleri ticaretine yönelik rapor hazırlandı. Raporun sunumunu yapan Lang, Kovid-19 salgınının sanayide keskin bir resesyonu tetiklediğini dile getirerek, küresel ekonominin halen sıkı bir kontrol altında olduğunu söyledi.

Lang, “Bu yıl Alman sanayisinin üretiminde yüzde 10, sanayileşmiş ülkelerde ise yüzde 6 düşüş bekliyoruz. Çin’in üretiminde ise yüzde 2'lik bir artış öngörüyoruz.” dedi.

Alman sanayisinin dokuz çeyrektir resesyonda olduğunu anlatan Lang, “Hem Kovid-19 krizinde ilk birkaç ayın etkisi ve hem de şu andaki yüksek vaka sayısı ekonomik toparlanmayı teste tabi tutuyor.” diye konuştu.

Lang, Avrupa Birliği’nde büyük ekonomilerin sanayilerindeki üretimin ortalamanın üzerinde bozulduğunu bildirerek, İspanya'nın sanayi üretiminde bu yıl yüzde 12'lik bir düşüşün olası olduğunu kaydetti.

Fransa, İtalya ve İngiltere’de yüzde 11'lik üretim kaybı beklediklerini bildiren Lang, “Bu keskin düşüşler, özellikle güçlü bir ağa sahip Alman ekonomisinde ekonomik toparlanmayı tehlikeye atıyor. Birincil hedef, ülkeler arasında sanayi ürünlerine olan talebi daha da güçlendirmek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

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